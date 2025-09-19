Челябинцы стали чаще обращаться за помощью в составлении резюме

Спрос на услугу вырос на 77% за лето

Жители Челябинской области стали активнее прибегать к помощи профессионалов при поиске работы. Летом 2025 года спрос на услугу о составлении резюме в регионе вырос на 77%, в Челябинске — на 73%. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе «Авито Работа».

Рост интереса к профессиональной помощи в подготовке к трудоустройству наблюдается на фоне общего увеличения активности на рынке труда. В частности, востребованной остается услуга подбора персонала, доля которой в общем спросе составляет 8% как по области, так и в областном центре. Интерес к ней вырос на 56% в регионе и на 43% в Челябинске.

Эксперты отмечают, что в современных условиях HR-специалисты все больше внимания уделяют стратегическим задачам, таким как анализ эффективности команд и построение систем мотивации. Для этого необходимо делегировать рутинные операции и автоматизировать процессы.