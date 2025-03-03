Челябинцы смогут прямым авиарейсом улететь в Минск

В 2024 году полеты выполнялись с пересадками

Из Челябинска с 4 марта запустят прямой авиарейс в Минск, что позволит значительно сэкономить время на перелете. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Законодательного собрания по промышленной политике Владимир Перезолов. В прошлом году по поручению главы региона Алексея Текслера авиарейсы из Челябинска в Минск запускали впервые.

Долететь до столицы Беларуси челябинцы могли и ранее, но с пересадками, из-за которых время в пути часто доходило до полутора суток. Сейчас время полета составит всего 3 часа 30 минут.

Прямые субсидированные авиарейсы из Челябинска в Минск будет выполнять компания Red Wings самолетами Sukhoi Superjet 100, салон которого вмещает около 100 пассажиров.

«На организацию прямого авиасообщения Челябинск — Минск в региональном бюджете запланировано 98,8 миллиона рублей в виде субсидий. Эти рейсы очень востребованные», — уточнил Владимир Перезолов.

Полетная программа разработана и реализуется с учетом подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Челябинской области и Республики Беларусь.