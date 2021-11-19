Челябинцы смогут открыть дебетовую карту в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Федеральный ретейлер X5 Group запустил новый финансовый сервис

Компания сегодня объявила о запуске пилотного финансового сервиса под брендом «Х5 Банк». Для начала пользователям будут доступны цифровые карты, которые объединят функционал карты лояльности магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также банковские услуги, например: оплату, перевод денежных средств, кешбэк.

Для всех пользователей мобильного приложения «Перекрестка» в Челябинске уже доступна цифровая «X5 Карта», которую можно оформить через приложение «Перекресток». В скором времени такая возможность появится у покупателей «Пятерочки» в 13 городах, Челябинск — в их числе. Для того чтобы получить карту нового типа, нужно всего лишь в приложении одной из торговых сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. При желании можно оформить и пластиковую карту, а курьер доставит ее по указанному адресу. Причем выпуск и обслуживание «Х5 Карты» абсолютно бесплатны.

«Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе „клиентского пути“, поэтому мы запустили „X5 Банк“ и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов — дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Владельцы новых карт могут пополнить счет в приложениях торговых сетей или через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка России и Систему быстрых платежей. Приятный бонус: клиенты «Х5 Банка» смогут получать возврат за совершение покупок до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых.