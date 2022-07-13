Челябинцы смогут оплатить налоги и штрафы через систему быстрых платежей

Комиссию за переводы брать не будут

В июле 2022 года российский банк протестировал платежи в пользу государства через систему быстрых платежей. Преимущество использования сервиса заключается в том, что исключаются возможные ошибки при составлении распоряжения по реквизитам.



Сейчас оплатить налоги, штрафы и другие платежи в пользу государства можно через банк «Синара» (ранее СКБ-банк). Как сообщил «Известиям» директор по инновациям кредитной организации Виталий Копысов, сервис доступен всем клиентам. При этом комиссию за платежи брать не будут.



Чтобы провести операцию, клиенту в онлайн-банке надо запросить список действующих задолженностей, нажать на конкретный платеж, а потом выбрать способ обработки — через систему быстрых платежей. Отличие в том, что раньше оплата происходила только по реквизитам.

По данным издания, в пилотировании C2G-перечислений через СБП планирует участвовать банк ВТБ. Представители банков «Хоум Кредит», крымского РНКБ, Газпромбанка, ПСБ, «Абсолют», МКБ также планируют реализовать функционал. Такую возможность не исключают в Росбанке, «Зените», «Открытии».

В Банке России дают пояснения, что средства в бюджет поступают сразу. А преимуществом является то, что инновация исключает возможные ошибки при составлении распоряжения по реквизитам.