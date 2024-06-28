Челябинцы смогут оформить ипотеку на выгодных условиях после 1 июля

Действие программы «Льготная ипотека» будет прекращено

Челябинцы смогут оформить ипотеку на выгодных условиях после 1 июля, несмотря на завершение действия программы «Льготная ипотека» со ставкой 8%, пояснили в КСП Челябинской области.

«Как мы сообщали ранее, 1 июля завершается действие программы „Льготная ипотека“, которая была запущена в 2020 году. В рамках этой программы любой желающий имел возможность приобрести жилье в новостройке при частичном субсидировании государства. Условия программы включали: процентную ставку 8% годовых; максимальный размер кредита до 6 миллионов рублей; первоначальный взнос не менее 30% от стоимости жилья», — уточнили в КСП.

«Льготная ипотека» являлась самой популярной ипотечной программой. С 2020 года количество ипотечных кредитов достигло 1,5 миллиона единиц почти на 6 триллионов рублей.

Среди причин закрытия льготной ипотеки — отставание процентной ставки в 2 раза от уровня ключевой ставки Банка России (16%), что создавало большую нагрузку на федеральный бюджет. Также влияние оказало значительное повышение цен на жилье в новостройках, использование льготной ипотеки в инвестиционных целях.

После завершения действия программы «Льготная ипотека» останутся другие выгодные предложения по покупке жилья, которыми можно воспользоваться для снижения расходов на обслуживание ипотечного кредита. Речь идет о «Семейной ипотеке» (6% годовых), «Сельской ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке», а также «Ипотеке для IT‑специалистов».

Не исключено, что отмена самой масштабной программы льготной ипотеки приведет к снижению спроса на недвижимость, что, в свою очередь, может повлечь за собой либо снижение цен, либо их стагнацию. Однако сильного падения цен ожидать все-таки не стоит.