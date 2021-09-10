Челябинцы получат подарки от Сбера ко Дню города

Различные скидки будут действовать в течение месяца

Сбербанк поздравляет челябинцев с Днем города и в честь праздника дарит специальные условия и скидки на самые популярные услуги и продукты компаний экосистемы.

По промокоду CHL2021 горожане могут получить праздничную скидку:

с 11 по 13 сентября — 250 рублей на первый заказ в СберМаркете;



с 11 по 20 сентября — 500 рублей при первом заказе на сумму от 2500 рублей на сайте или в приложении СберМегаМаркета;

с 11 по 20 сентября — 25% на первый заказ в Delivery Club;

с 11 сентября по 11 октября — 40% кешбэка на три первые поездки в Ситимобил.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести промокод в приложении при оформлении заказа.

«Почти за три столетия Челябинск из маленького поселения вырос в промышленный центр мирового значения: машины, оборудование, металл и даже продукты питания мы поставляем в разные страны мира. Радует, что город начал меняться — мы видим, как появляются благоустроенные пространства, открываются новые интересные бизнесы, реализуются масштабные социальные и экологические проекты. Желаем Челябинску быть еще более комфортным, динамично развивающимся и современным городом с развитой инфраструктурой и технологиями. И помогут в этом сервисы экосистемы Сбера — они созданы, чтобы освободить ваше время и сэкономить деньги для реализации ваших целей», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.