Сбербанк поздравляет челябинцев с Днем города и в честь праздника дарит специальные условия и скидки на самые популярные услуги и продукты компаний экосистемы.
По промокоду CHL2021 горожане могут получить праздничную скидку:
с 11 по 13 сентября — 250 рублей на первый заказ в СберМаркете;
с 11 по 20 сентября — 500 рублей при первом заказе на сумму от 2500 рублей на сайте или в приложении СберМегаМаркета;
с 11 по 20 сентября — 25% на первый заказ в Delivery Club;
с 11 сентября по 11 октября — 40% кешбэка на три первые поездки в Ситимобил.
Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести промокод в приложении при оформлении заказа.
«Почти за три столетия Челябинск из маленького поселения вырос в промышленный центр мирового значения: машины, оборудование, металл и даже продукты питания мы поставляем в разные страны мира. Радует, что город начал меняться — мы видим, как появляются благоустроенные пространства, открываются новые интересные бизнесы, реализуются масштабные социальные и экологические проекты. Желаем Челябинску быть еще более комфортным, динамично развивающимся и современным городом с развитой инфраструктурой и технологиями. И помогут в этом сервисы экосистемы Сбера — они созданы, чтобы освободить ваше время и сэкономить деньги для реализации ваших целей», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.