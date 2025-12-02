Челябинцы покупают новостройки, пока дают две «Семейные ипотеки»

С февраля 2026‑го условия госпрограммы изменятся

Челябинцы активно покупают квартиры в новостройках. Такую оживленность на рынке недвижимости эксперты связывают с введением ограничений по программе «Семейной ипотеки» с 2026 года, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».

В октябре-2026 Челябинск вошел в пятерку городов России с самым высоким ростом спроса на новостройки. Интерес к ним в нашем городе за год подскочил на 59%. Особенно горожан привлекают студии (спрос +77%) и трехкомнатные квартиры (+70%).

Эксперты напрямую связывают это с грядущими изменениями в популярной госпрограмме.

«Основной драйвер — реакция покупателей на информацию о планируемом ужесточении программы. Предполагается, что после изменений будет возможно брать только одну ипотеку по льготной ставке на ребенка. Сейчас же это может сделать каждый из родителей», — пояснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Предложение в областной столице тоже не стоит на месте: за год выбор новостроек вырос на 21%. Больше стало квартир всех категорий, особенно однокомнатных (+32%) и трехкомнатных (+29%).

Средняя цена «квадрата» в новостройках Челябинска в сентябре составила 128 тысяч рублей. Это заметно ниже общероссийской средней цены в 170 тысяч рублей. Самые дорогие квартиры в стране — в Сочи (410 тысяч рублей квадратный метр) и Москве (405 тысяч рублей), самые доступные — в Смоленске (90 тысяч рублей).