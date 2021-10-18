Челябинцы победили в окружном этапе конкурса «Лидеры России»

В 2022 году южноуральцы представят регион в суперфинале

В Екатеринбурге прошли финалы конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей») по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» для представителей Уральского федерального округа. Всего в них приняли участие 267 человек. Они представляли сферы строительства, транспорта, телекоммуникаций, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, ЖКХ, культуры, образования.

Победителями стали 20 финалистов. 12 управленцев взяли первое место в треке «Бизнес и промышленность», а восемь — в треке «Государственное управление». Во время окружного финала конкурсанты демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей, предлагали свои идеи для повышения производительности труда в организации и на производстве. По итогам работы участники получили рекомендации, которые помогут им составить дальнейший план своего развития.

В окружном финале Челябинскую область представляли 35 человек. В треке «Бизнес и промышленность» участвовал 21 финалист, в треке «Государственное управление» — 14. В первой категории среди лидеров есть два южноуральца — главный специалист компании «Атомстройэкспорт» инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Вагин и директор Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД» Евгений Селецкий.

Вячеслав Вагин занимается строительством атомных электростанций, в том числе за рубежом. Сейчас он занят на возведении АЭС в городе Островце в Беларуси. Кроме этого, Вячеслав занимается спортом, был одним из организаторов Ночной волейбольной лиги Челябинска. В конкурсе он принимает участие не впервые.





«Для меня „Лидеры России“ — это драйв, кураж, много ярких, динамичных, красивых людей, дней, событий, заданий. Я участвую в конкурсе, чтобы оценить себя относительно окружающих меня здесь людей, понять, на какой ступени я сейчас нахожусь и куда мне дальше двигаться. Это уникальный опыт, который стал своего рода стартом моего карьерного роста, приведшего меня в „Росатом“», — рассказал Вячеслав Вагин.

Евгений Селецкий — представитель династии железнодорожников в третьем поколении, его бабушка, папа и мама работали на железной дороге. Он занимается организацией грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, созданием и внедрением транспортных услуг.





«Конкурс „Лидеры России“ интересен тем, что дает возможность прокачаться, требует активного участия, борьбы с собой, со стрессом. Ты смотришь на себя, каких компетенций тебе недостает, а какие прокачаны, определяешь горизонты своего развития. В конкуренции ты лучше познаешь себя — это самое ценное, что дают „Лидеры России“. В дальнейшем хотелось бы развиваться в рамках своей компании „РЖД“. В первую очередь от руководителя в нашей сфере требуется умение работать с командой, мотивировать сотрудников и вести их к победе», — отметил Евгений Селецкий.

Победители треков в 2022 году станут участниками суперфинала, где встретятся с лидерами из других округов и треков конкурса. Они смогут поработать с наставниками из числа сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний.