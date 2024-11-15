Челябинцы на распродаже 11.11 закупили в два раза больше одежды

Маркетплейсы подводят итоги Всемирного дня шопинга

Челябинцы на распродаже 11.11 закупили в два раза больше одежды, чем в прошлом году. Эта категория не только установила абсолютный рекорд по продажам в деньгах и штуках, но и обошла остальные товары по темпу роста оборота. Прежние годы по объему покупок лидировали товары для дома и электроника. Но тренд изменился, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе маркетплейса Ozon.

«В пиковые дни распродажи с 8 по 11 ноября клиенты Ozon сделали рекордные 24,8 миллиона заказов. За эти дни они заказали товары на маркетплейсе на 54 миллиарда рублей — в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью. 92% оборота маркетплейса в дни распродажи — продажи предпринимателей», — сообщили в Ozon.

Первое место рейтинга по объему продаж заняла одежда, на втором месте — товары для дома. Товары для строительства и ремонта сохранили за собой третье место по количеству покупок, что подтверждает изменение потребительского поведения — покупатели продолжают заказывать на маркетплейсах те категории товаров, которые раньше чаще покупали офлайн. Товары для красоты и здоровья в этом году оказались на четвертом месте, переместившись со второй позиции. Авто- и мототовары замыкают топ‑5, как и годом ранее.

Трендом этого года стал рост числа покупок на маркетплейсах жителями малых городов, где численность населения не превышает 50 тысяч населения. При этом покупателям доступен весь широкий ассортимент товаров на площадке маркетплейсов, тогда как в рознице некоторые позиции дефицитны.

«В этом году покупки на Ozon сделали в 1,4 раза больше клиентов из небольших населенных пунктов. Всего на жителей удаленных регионов пришлось 66% всех покупок в рублевом эквиваленте», — уточнили в пресс-службе.

Клиенты стали осознанно планировать более дорогие покупки на период распродаж. Так, 11 ноября покупатели на Ozon приобрели в 2 раза больше товаров стоимостью более 10 тысяч рублей, чем в среднем за день в октябре. В топе продаж — пуховики, дубленки, шубы.

Самой дорогой покупкой, как и в прошлом году, стал автомобиль — Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,9 миллиона рублей.