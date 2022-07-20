Челябинцы могут временно перевестись на другую работу

Однако мера не пользуется популярностью у горожан

В Челябинске сотрудники компаний, в которых возникли сложности, могут временно перейти в другую организацию. При этом постоянное рабочее место сохраняется за специалистом, сообщили в Службе занятости населения Челябинской области со ссылкой на Минтруд России.



Мера временного перевода к другому работодателю действует, если компания приостановила свою деятельность. Сотрудник может перейти в другую организацию, пока у основного работодателя перестраивается производство или логистика.



Чтобы перейти на временную работу к другому работодателю, нужно обратиться в службу занятости. Там подберут вакансию и согласуют переход с основным работодателем.

Временный перевод оформят при письменном согласии сотрудника и его работодателя, с которым заключен трудовой договор. С новым работодателем нужно будет заключить срочный трудовой договор.

Мерой временного перевода можно воспользоваться до конца 2022 года. В то же время, если сотрудник временно переходит в другую организацию, действие основного трудового договора приостанавливается.

Вместе с тем, в Челябинске сотрудники организаций пока не воспользовались этой мерой. Как сообщили информагентству «Первое областное» в Центре занятости населения Челябинска, в областном центре, а также Копейске и Сосновском районе случаев временного перевода к другому работодателю не было.