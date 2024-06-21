Челябинцы могут увеличить доход по программе долгосрочных сбережений

Государство гарантирует выплаты по 36 тысяч рублей в год

Челябинцы смогут увеличить доход по программе долгосрочных сбережений. Такая возможность появилась с момента вступления в силу законопроекта, разработанного Минфином РФ, — с 1 января 2024 года. Согласно программе государство доплачивает инвестору до 36 тысяч рублей в год при открытии счета.

ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели. Участие в программе добровольное.

Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста.





Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

На счет можно внести любую сумму из личных накоплений или перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Направить свои средства с пенсионного счета на счет по договору долгосрочных сбережений возможно через подачу заявления в НПФ. Список НПФ, которые подключились к программе, можно найти на сайте Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей.





В программе предусмотрена возможность наследования детьми и внуками денежных средств. Участники программы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год. Любой гражданин, сделавший взнос по программе от 2 тысяч рублей, автоматически получает возможность софинансирования со стороны государства.

Сформированные средства будут вкладываться в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами.





Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций. Это могут быть необходимость дорогостоящего лечения или образование детей.

При доходах до 80 тысяч рублей на каждый вложенный рубль государство будет направлять 1 рубль из госбюджета. При доходах от 80 до 150 тысяч рублей — 2 рубля, от 150 тысяч — 4 рубля. Так, участник программы с доходом 100 тысяч рублей в месяц, сделавший взнос в размере 72 тысяч рублей, получит софинансирование от государства в размере 36 тысяч рублей в год. Подписав договор с НПФ в 20 лет, участник программы сможет претендовать на выплаты уже в 35 лет. Размер выплат индивидуален и зависит от взносов.





Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Подробнее с условиями программы можно познакомиться на сайте «Мои финансы».