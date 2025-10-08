Челябинцы могут проверить финансовую грамотность в онлайн-зачете

У школьников появится возможность получить льготы при поступлении в вуз

Жители Челябинской области могут проверить свою финансовую грамотность на VIII Всероссийском онлайн-зачете. Мероприятие продлится с 7 по 28 октября, сообщили в пресс-службе отделения ЦБ по Челябинской области.

Зачет проводится в двух форматах: индивидуальном и семейном. На прохождение личного теста отводится до 20 минут, семейного — около часа. Участники, успешно выполнившие задания базового уровня, получают доступ к вопросам продвинутой сложности. По итогам прохождения выдается именной сертификат с указанием результатов.

Учащиеся младших классов смогут пройти зачет в интерактивной форме. Для старшеклассников 7—11 классов с 14 по 16 октября запланирован олимпиадный формат. Его победители получат право участвовать в финале Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность», что может предоставить льготы при поступлении в вузы.