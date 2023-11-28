Челябинцы могут отправить денежные переводы через СБП в пять стран

Система быстрых переводов стала альтернативой SWIFT

Стали доступны денежные переводы через СБП в пять стран, в том числе Белоруссию, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России. Комиссия за денежный перевод за рубеж составит 0,5% от суммы, отправлять можно до 1 млн рублей в сутки.

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, перечисления работают из ВТБ и Альфа-банка. Наиболее востребована услуга со стороны трудовых мигрантов и релокантов (уехавших из России на заработки за границу).

«В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT. Операции также идут и в обратном направлении — из одного зарубежного государства уже можно перечислить деньги в Россию», — отметили в Центробанке.

В проекте по международным денежным переводам с помощью СБП участвует 37 зарубежных банков, и их количество постоянно растет. В некоторых кредитных организация объем зарубежных транзакций уже превысил 1,5 млрд рублей. Отметим, что система быстрых платежей стала альтернативой международной системе SWIFT, которая существует с 1973 года и имеет широкий охват. Ранее SWIFT в своей работе использовали российские коммерческие банки, но после введения санкций ее применение стало невозможным, поэтапно банки РФ отключили от SWIFT.

«Во время введения западных санкций Центробанком были предприняты беспрецедентные меры по поддержке банковского сектора РФ, которые не позволили нарушить стабильную работу кредитных организаций. Сегодня мы видим, появляются альтернативные варианты перевода денежных средств за рубеж», — комментирует доцент кафедры Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Надежда Калмакова.

Услуги СБП востребованы не только трудовыми мигрантами, но и владельцами банковских карт зарубежных банков, а также туристами, которые хотят путешествовать по миру и без проблем оплачивать счета.