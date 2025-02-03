Челябинцы хранят на вкладах в среднем 260 тысяч рублей

В 2024 году зафиксирован резкий рост вкладов

По данным на 1 января 2025 года, жители Челябинской области хранят на вкладах в среднем 260,2 тысячи рублей, следует из рейтинга регионов по объему вкладов на душу населения, составленного экспертами издания «РИА Новости». Прирост вкладов в 2024 году в регионе оказался внушительным и составил — 21,4%.

Исследователи подчеркивают, что вклады в банках имеют не все, а их размеры существенно отличаются. Тем не менее средняя цифра в Челябинской области — 260,2 тысячи рублей. Это 5,7 средней зарплаты южноуральцев, сообщают эксперты со ссылкой на данные Росстата и Центробанка.

Что касается внушительного прироста вкладов, то это связано сразу с несколькими факторами. Так, в 2024 году наблюдался быстрый рост и доходов, и ставок. А первичный рынок жилья бил множество рекордов, что обеспечило прирост средств на эскроу‑счетах.

В среднем россияне хранят на вкладах 434 тысячи рублей, а прирост вкладов по стране составил 25,1%.