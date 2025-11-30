Челябинцы готовы вложить в косметический ремонт квартиры 160 тысяч рублей

За вдохновением идут к родственникам и в Pinterest

Косметический ремонт квартиры — дело непростое и довольно затратное. Нужно и концепцию продумать, и материалы закупить, и специалистов найти для воплощения всего задуманного. Челябинцы в среднем готовы потратить на ремонт около 160 тысяч рублей, а за идеями чаще всего обращаются к родственникам и друзьям. При этом у молодежи другие подходы к ремонту, рассказали журналисту ИА «Первое областное» эксперты сервиса «Авито».

Затевая косметический ремонт, каждый второй челябинец прислушивается к мнению своей семьи, а также друзей. 38% опрошенных — в основном это молодежь — ищут вдохновение в соцсетях, Pinterest и у блогеров. 27% респондентов доверяют эту работу дизайнерам, а каждый четвертый продумывает все самостоятельно. Еще 9% берут на заметку интерьеры отелей.

При выборе материалов и мебели 38% челябинцев делают ставку на экологичность, и за натуральные и безопасные материалы даже готовы переплатить. Каждый пятый хотел бы приобрести мебель из натурального дерева, каждый десятый — использовать натуральный мрамор. 30% респондентов предпочли бы сэкономить, выбрав все самое простое. А молодежь в возрасте от 18 до 24 лет готова вложить деньги в дорогую технику известных брендов и решения для «умного дома».

«Мы видим, что предпочтения молодежи в ремонте заметно отличаются от других возрастных групп. Молодые люди уделяют много внимания визуалу и техническому оснащению»,— отметил Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер».

Что касается денег, то в среднем челябинцы готовы потратить на косметический ремонт около 160 тысяч рублей. При этом каждый второй хотел бы уложиться в 100 тысяч, а каждый третий — в 50. До 200 тысяч рублей на ремонт готовы потратить 21% респондентов, до 350 тысяч — всего 5% опрошенных.