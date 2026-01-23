Челябинцы готовы потратить на технику до 25 тысяч рублей

Чаще всего ищут бытовую технику и смартфоны

Челябинцы в среднем готовы потратить на технику до 25 тысяч рублей. Больше всего горожане интересуются бытовыми приборами и смартфонами. Об этом сайту 1obl.ru рассказали в «Авито».

Чаще всего в январе 2026-го челябинцы ищут бытовую технику для дома (28%), наушники и аудиоустройства (27%) и смартфоны (24%). При этом мужчины больше интересуются смартфонами (37%), а женщины — бытовой техникой (34%). Многие хотят обновить свои гаджеты или ищут подарок.

При выборе для большинства главное — цена и характеристики. Искать нужную вещь челябинцы чаще всего идут на крупные торговые площадки в интернете. Именно там они в первую очередь и узнают о новых моделях — из рекламы на этих сайтах.

«Доля площадок электронной коммерции в рекламных бюджетах растет. Это связано с концентрацией аудитории с четким намерением купить, точным таргетингом и высоким доверием пользователей», — отмечает директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.