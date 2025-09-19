Челябинцы активно бронируют туры в Китай после отмены визового режима

Эксперты прогнозируют рост продаж туров на треть

«Наши клиенты уже проходили границу с Китаем по новым правилам. Везде им был „зеленый свет“, оформление прошло быстро и без накладок. Никто не запрашивал какой-либо дополнительной информации, не требовал визы»,

— рассказал ИА «Первое областное» директор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.





Челябинцы активно бронируют туры в Китай после отмены визового режима с 15 сентября 2025 года. Для местных туристов это возможность сэкономить деньги на визовом сборе, а также время, поскольку на оформление визы ранее могло уходить более недели. Челябинские туркомпании отмечают рост интереса в направлении КНР и прогнозируют, что к концу года продажи вырастут минимум на треть.По его словам, ранее туристам необходимо было уплачивать визовый сбор — от 3800 рублей. В случае деловых поездок в Китай, когда решение о вылете принимается оперативно, траты на оформление визы могли доходить до 15—18 тысяч рублей.

«Организованные туристы ранее летели в Китай по групповой визе, но ее особенность в том, что если пересекаете границу группой туристов, то этой же самой группой в указанный срок вы обязаны покинуть страну. Никаких исключений в этом случае быть не могло. Самостоятельным туристам оформить визу было сложнее», — уточнил он.

Основной поток челябинских туристов ранее был направлен на остров Хайнань (КНР), где уже несколько лет действует безвизовый режим и россияне без визы пересекают границу Китая. Но далее острова выезжать в рамках туров было нельзя, то есть материковый Китай так и оставался для таких туристов недоступным.





«Отдыхали на острове Хайнань пару лет назад, очень понравилось путешествие — восточный колорит и много экзотики, а также у них развиты оздоровительные услуги. Массаж сильно отличается от нашего привычного. После отмены визового режима в КНР хочется полететь в Пекин, это одно из самых заманчивых направлений по загранице сейчас. Друзья ранее летали в Пекин, у них неделя ушла на оформление визы», — поделился мнением турист Евгений.

Челябинские туркомпании пока не отмечают роста цен на пакетные туры в Китай. При этом, по информации Российского союза туриндустрии, после упрощения визового режима интерес у российских путешественников к этому направлению вырос на 50—100%, а стоимость перелетов моментально подскочила на 15—20%.