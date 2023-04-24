Челябинцам все больше нравится говорить с высокой четкостью через VoLTE билайн

В феврале билайн запустил в Челябинской области технологию VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более четкой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга

По данным оператора, только за март общая продолжительность разговоров через VoLTE у клиентов оператора составила более 20 млн минут, а количество активных пользователей за первый месяц работы увеличилось на 17%.

Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходит через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Челябинскую область. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

«Несмотря на то что технология VoLTE заработала в Челябинской области буквально пару месяцев назад, уже сейчас мы отмечаем, что ежемесячно тысячи новых пользователей оценивают голосовую связь нового поколения. Такая быстрая популярность услуги объясняется одинаково и удобством ее подключения, и теми преимуществами, которые она дает. VoLTE работает везде, где есть связь 4G, а скорость и качество передачи звука повышаются — во время разговора создается эффект присутствия, что и отражается на общей продолжительности разговоров. Мы будем и дальше развивать нашу сеть в регионе, чтобы как можно больше челябинцев могли оценить возможности сервиса», — комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

*VoLTE — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru.