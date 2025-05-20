Челябинцам рассказали, как выглядит идеальный соискатель

Это — претендент на высокую зарплату

Составить портрет идеального соискателя — дело непростое. Многое зависит от профессии и работодателя. На каждой позиции требуется определенный набор навыков и компетенций. Но есть и пересекающиеся моменты. Их назвали на пресс-встрече «Авито Работы» с журналистами Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Навыки быстрого обучения, чтобы человек был легко адаптивным. Гибкость, потому что многие компании пересматривают подходы внутри, и важно, чтобы люди были готовы к изменениям условий. Желание обучаться и развиваться, это важно для многих работодателей», — перечислила руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авито» Анна Осьмак.

Также на пресс-встрече о рынке труда в УрФО отметили важность инициативности, в том числе по улучшению работы и повышению ее эффективности в своем отделе. В почете и гибкие навыки — общение, критическое мышление, генерация идей.