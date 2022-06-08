Челябинскую областную больницу оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на поставку лифтов

Медучреждение обеспечило победу конкретному участнику аукциона

Челябинское УФАС оштрафовало на 1,8 млн рублей Областную клиническую больницу № 3 за сговор на аукционе по поставке десяти новых лифтов. Медучреждение в 2017 году заключило антиконкурентное соглашение с группой компаний «Абсолютные системы» и «Лифтовой компанией». Первая организация победила и привлекла вторую в качестве субподрядчика. Сумма контракта составляла 25 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС.

«Стороны согласовали условие о том, что заказчик обеспечит ООО ГК „Абсолютные системы“ победу в аукционе, а победитель, в свою очередь, передаст выполнение работ другому участнику сговора. Такая стратегия была выбрана в связи с невозможностью участия ООО „Лифтовая компания“ в государственных закупках. Его учредитель на тот момент находился в реестре недобросовестных поставщиков», — поясняют в антимонопольной службе.

Победу «Абсолютных систем» сотрудники областной больницы обеспечили благодаря специально составленному техническому заданию. В нем были указаны заведомо невыполнимые условия: короткий срок контракта, класс энергоэффективности лифтового оборудования «А». При этом в медицинском учреждении установили лифты класса «В». Заказчик принял работы без претензий, отмечают в УФАС.

Кроме того, антимонопольная служба установила, что монтаж оборудования оплатили до его приемки, а сроки исполнения контракта были нарушены: установку завершили только через 1,5 года после заключения договора.