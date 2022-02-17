Челябинскстат: розничная стоимость молока за год выросла на 4%

Прямые затраты предприятий молочной отрасли увеличились на четверть

Средняя потребительская цена на молоко в Челябинской области в январе 2022 года составила 58,48 рубля за литр, что на 4% выше показателя января 2021 года, сообщает Челябинскстат.

За 12 месяцев рост цен на полке не превысил половины размера действующего уровня инфляции, которая в начале 2022 года достигла 9,5%. По данным статистики, в Челябинске средние цены на молоко в рознице в 2021 году выросли на 2 рубля 69 копеек, в Кыштыме — на 3,98 рубля, в Магнитогорске — на 3,87 рубля, в Миассе — на 5,15 рубля.

При этом рост себестоимости производства молока в хозяйствах молочной отрасли по итогам 2021 года составил 20—25%, сообщил гендиректор Союзмолоко Артем Белов на Межрегиональной аграрной конференции, которая проходит в Челябинске.

«Последние два года мы наблюдаем в молочной отрасли беспрецедентный рост себестоимости производства, который связан с увеличением цен на корма, удобрения, ветпрепараты, упаковку, а также удорожанием ГСМ, электроэнергии, оборудования. Все эти факторы привели к тому, что себестоимость молока по итогам 2021 года выросла на четверть к уровню 2020 года, при этом данный рост не компенсируется ценой на полке», — убежден Артем Белов.

Накануне представители Минсельхоза РФ уведомили правительство о возможном росте розничных цен на молоко, хлеб, сахар и овощи в этом году, сообщают «Ведомости». Об этом на парламентских слушаниях сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.