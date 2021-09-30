Челябинской области выделили 3 млрд рублей из федерального бюджета

Половина средств пойдет на борьбу с COVID-19

В бюджет Челябинской области поступили 3 млрд рублей из федеральной казны. Изменение главного финансового документа одобрили депутаты Заксобрания региона. Деньги направят на оказание медпомощи, поддержку сельского хозяйства, создание спортивной инфраструктуры.

Как доложил на заседании Законодательного собрания министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, дополнительные трансферты — это целевые деньги, предназначенные для конкретных расходов.

Большая часть федеральных средств — 1,6 млрд рублей — будет направлена на оказание медицинской помощи жителям Челябинской области, в том числе пациентам с коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

На оплату отпусков медработников и покупку лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь амбулаторно, предусмотрено 273,1 и 148,8 млн рублей соответственно. На компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей — 272,8 млн рублей, на создание и модернизацию региональных объектов спортивной инфраструктуры — 215,2 млн рублей. Также будут профинансированы модернизация лабораторий медицинских организаций, занимающихся диагностикой инфекционных болезней, и ряд других социально значимых расходов.

«Корректировка регионального бюджета в очередной раз коснулась важных направлений медицинской сферы, в том числе решен вопрос по отпускным медикам, которые боролись и продолжают бороться с пандемией», — прокомментировал спикер Заксобрания региона Владимир Мякуш.

В итоге доходы областного бюджета на 2021 год составят 221,8 млрд рублей. Бюджет остается бездефицитным.