Челябинской области выделили 120 млн рублей на поддержку переселенцев из ДНР, ЛНР и Херсонской области

Средства направят на покупку жилья и социальную адаптацию

Челябинской области из федерального бюджета выделили дополнительно 120 млн рублей на поддержку переселенцев из новых регионов России. 80,5 млн рублей будут направлены на приобретение жилья жителям Херсонской области, которые были вынуждены переехать на Южный Урал. 39,6 млн рублей предусмотрены на социальное обеспечение граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Изменения в региональном бюджете одобрили депутаты Заксобрания Челябинской области.

Также из федерального бюджета Челябинской области направили 30 млн рублей для повышения квалификации работников промышленных предприятий. В условиях острого дефицита рабочих кадров на оборонных заводах это своевременная мера. Кроме того, 32 млн рублей дополнительно добавили на покупку лекарств социально незащищенным жителям.

Как рассказал в докладе депутатам исполняющий обязанности министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов, собственные доходы региона к сентябрю выросли на 21,5 млрд рублей. Это позволит отказаться от коммерческих кредитов для покрытия финансового дефицита. Кроме того, можно будет предоставить городам и районам бюджетные заимствования для опережающего выполнения программы по расселению людей из аварийных домов.

«Предусматривается исключение коммерческих заимствований региона для покрытия дефицита бюджета. Кроме того, предусматривается предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам на частичное покрытие дефицитов для опережающего финансирования программы переселения жителей из аварийного жилья. Срок погашения кредита будет в марте 2024 года. Для этого муниципалитетам будет предоставлено дополнительное финансирование из бюджета», — отметил Антон Прыгунов.

С учетом уточнения новых параметров доходы бюджета Челябинской области оцениваются в 246 млрд рублей, расходы — в 302 млрд, дефицит — в 55 млрд рублей. Бюджетный дефицит будет полностью закрыт остатками собственных средств и льготными бюджетными кредитами.