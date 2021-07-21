Челябинской области утвердили лимит в 11 млрд рублей по кредиту на обновление транспорта

Деньги планируют направить на строительство челябинского метротрамвая

Министерство финансов России утвердило лимиты по инфраструктурным кредитам для регионов России. Челябинской области планируют выделить до 11,5 млрд рублей. Решение было одобрено на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Главы регионов получили письма о предполагаемых объемах финансирования, сообщает РБК.

Общая сумма инфраструктурных кредитов, как объявлял президент Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию, составит 500 млрд руб. Больше всего средств на развитие инфраструктуры может быть выделено Москве (81,2 млрд рублей). Московская область может получить 25,3 млрд рублей и дополнительно 62 млрд рублей на реструктуризацию долгов. Санкт-Петербургу утвердили лимит по инфраструктурным кредитам в размере 24,2 млрд рублей. Вместе с Краснодарским краем и Ростовской областью эти регионы заберут около трети всех лимитов.

При утверждении лимитов оценивали общую долговую нагрузку регионов и стоимость фиксированного набора товаров и услуг по отношению к среднему по России. Также учитывалась численность населения.

У Челябинской области низкий уровень долговой нагрузки. По оценке Минфина России, Южный Урал входит в группу территорий с высокой финансовой устойчивостью. Регион планирует направить дополнительное финансирование на модернизацию системы общественного транспорта. Решено достроить ветку челябинского метрополитена, интегрируя ее в трамвайную сеть. Стоимость реализации проекта оценивается в 45 млрд рублей. Также средства пойдут на обновление подвижного состава городского электротранспорта.

Напомним, решение о развитии метропроекта в Челябинске было озвучено президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Комиссия по региональному развитию 13 мая одобрила проекты четырех субъектов Федерации — Нижегородской, Курской и Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сама идея инфраструктурных кредитов на решение конкретных проблем российских регионов была ранее представлена президенту Алексеем Текслером как руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».