Челябинской области спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере 454 млн рублей

Регион сможет направить все эти деньги на развитие инфраструктуры и инвестпроекты

Двадцать пять российских регионов, в том числе Челябинская область, получили возможность списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам в 2025 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Долг можно списать на две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», — напомнил на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

Общая сумма прощенных кредитов составит 42,7 млрд рублей. Челябинской области спишут 454 млн 177 тысяч рублей.

Регионы могут направить деньги на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов и другие проекты.