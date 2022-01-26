Челябинской области дополнительно выделили 1,2 млрд из федерального бюджета

Деньги пойдут на строительство дорог и расселение аварийных домов

Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли изменения в региональный бюджет. В казну добавили дополнительно 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Средства пополнят дорожный фонд и будут направлены на расселение аварийных домов.



На 587,8 млн рублей вырос объем трансфертов из федерального бюджета на ремонт региональных и межмуниципальных дорог. Также в бюджет включены средства госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», предусмотренные на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда, в сумме 601,8 млн рублей.

Наряду с указанными изменениями были скорректированы и отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. В частности, предусмотрено направление средств на приобретение восьми единиц трамвайных полунизкопольных вагонов (282,6 млн рублей) и ликвидацию несанкционированных свалок (64,3 млн рублей).

В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 220 млрд 13,2 млн рублей, расходы — 257 млрд 824,9 млн рублей, дефицит — 37 млрд 811,7 млн рублей.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, бюджетный дефицит будет покрыт за счет остатков средств с прошлого года, а также льготными бюджетными кредитами. Привлечение коммерческих заимствований не планируется, уточнил министр.