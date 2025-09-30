Челябинской области дадут почти 110 млн рублей на внедрение ИТС на дорогах

Автоматизация на дорогах призвана снизить аварийность и повысить комфорт



Правительство РФ утвердило распределение субсидий регионам на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Документ подразумевает изменения сумм по некоторым регионам. Сумма, предназначенная Челябинской области, осталась прежней, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, Челябинской области выделят почти 110 миллионов рублей.

Средства предназначены для автоматизации управления дорожным движением в агломерациях. ИТС включает установку адаптивных светофоров, видеокамер с аналитикой, детекторов интенсивности движения, дорожных метеостанций и автоматических пунктов весогабаритного контроля. Цель — оптимизировать транспортные потоки, снизить аварийность и повысить комфорт для водителей и пассажиров общественного транспорта.

В основе проектов современные технологии: датчики и камеры с распознаванием номерных знаков, системы мониторинга грузового транспорта, анализ дорожной обстановки с использованием искусственного интеллекта. В Челябинске и Магнитогорске уже ведется разработка и внедрение таких решений, в том числе создаются информационные платформы для оперативного управления движением и экстренного информирования служб безопасности.