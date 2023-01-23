Челябинской мэрии задолжали более одного миллиарда рублей

Городские власти взыскивают деньги с арендаторов и пользователей муниципальным имуществом

Администрация Челябинска направила в суды 320 исковых заявлений на общую сумму 605,6 млн рублей. Еще 414,3 млн взыскивают через претензии, которые направлены должникам в рамках досудебного разбирательства. Такие данные на сегодняшний день во время аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 23 января, привела заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Речь идет о дебиторской задолженности, накопившейся в прошлые годы: плата за аренду, пользование муниципальным имуществом, различные договоры и факты неосновательного обогащения. По словам вице-мэра, работа по взысканию долгов ведется уже несколько лет городским комитетом по имуществу и земельным отношениям. В рамках досудебной работы в 2022 году бюджет получил 127,3 млн рублей, а по исполнительным производствам — 173,3 млн рублей.

«Данная работа продолжается и в текущем году. Уже направлены восемь досудебных претензий на сумму 46,1 млн рублей и девять исковых заявлений на сумму 14,7 млн. На начало года в рамках досудебной работы поступило 655,8 тысячи рублей», — заявила Надежда Рыльская.

Денежные средства действительно есть куда тратить: в Челябинске в прошлом году в рамках нацпроектов выделили 5,35 млрд рублей. Город получил новые социальные объекты, в том числе приведенные в порядок школы, детсады и спортивные учреждения. Также областной центр смог обзавестись новые контейнерами для раздельного сбора мусора.