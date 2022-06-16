Челябинскому аэропорту не удалось оспорить решение суда по телетрапам

Услуга для авиакомпаний была одной из самых дорогих в стране

Кассационный суд Челябинской области признал правомерность позиции Челябинского УФАС в вопросе стоимости услуг по предоставлению телетрапов АО «Челябинское авиапредприятие». Установленные цены за услуги предоставления телетрапов в 2021 году признаны монопольно высокими. Челябинскому аэропорту не удалось оспорить решение арбитража Уральского округа в кассационном суде.

«Решение Челябинского УФАС России о признании АО „Челябинское авиапредприятие“ нарушившим антимонопольное законодательство в третий раз подтверждено судом. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение антимонопольного органа. Ранее Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд также согласились с позицией ведомства», — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

АО «Челябинское авиапредприятие» нарушило антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением при установлении цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями. Челябинское УФАС России предписало АО «Челябинское авиапредприятие» установить экономически обоснованную цену на телетрапы.

Напомним, весной 2021 года в антимонопольное ведомство обратилась Челябинская транспортная прокуратура. Она сообщала о действующем в аэропорту монопольно высоком тарифе на телетрапы. УФАС изучило цены на эту услугу в других воздушных гаванях страны и экономическую обоснованность стоимости, установленной «Челябинским авиапредприятием».

Надзорное ведомство выяснило, что за телетрапы в Челябинске нужно платить 23 тыс. рублей в час, тогда как в других аэропортах — от 2 тыс. до 21 тыс. рублей в час. В мае 2022 года в челябинском аэропорту снизили цены на услуги телетрапов для авиакомпаний до 17,9 тыс. рублей.

За нарушение антимонопольного законодательства АО «Челябинское авиапредприятие» оштрафовано на 333 тыс. рублей. Постановление о наложении штрафа компания также обжалует в суде.