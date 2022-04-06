Челябинское УФАС запретило магазинам Spar сообщать о повышении цен

Такие заявления могут спровоцировать ажиотаж среди покупателей

Челябинское УФАС России выдало предостережение сети супермаркетов Spar на Урале. По информации антимонопольного ведомства, сотрудник компании ранее публично сообщил о предстоящем увеличении цен на косметику. Другие ретейлеры могут принять такие заявления как руководство к действию и одновременно увеличат стоимость. Среди покупателей может возникнуть ажиотаж, отмечают в пресс-службе регионального управления ФАС России.

«Челябинское УФАС России обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования и добросовестного поведения всех участников рынка. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — прокомментировали в УФАС.

Ранее кондитерская фабрика «Кременкульская» получила предостережение от Челябинского УФАС. Представитель компании тоже заявил в СМИ о повышении цен на продукцию.