Челябинское УФАС выявило сговор на 60 торгах регоператора по капремонту

В антиконкурентных соглашениях участвовали семь компаний

Челябинское УФАС России выявило картельный сговор на торгах регионального оператора по капремонту. Выяснилось, что семь компаний из Челябинска, Златоуста и Магнитогорска поделили между собой 60 госконтрактов. Они сообща участвовали в аукционах в 2020—2023 годах, рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В картельном сговоре, по данным УФАС, участвовали четыре компании из Челябинска: ООО «Южуралэнергосталь», ООО СК «Авангард-плюс», ООО «ИСК», ООО СК «Лига»; две компании из Златоуста: ООО «РСУ» и ООО «Жилищный Сервис», а также ООО «Водомер» из Магнитогорска.

Было установлено, что компании принимали совместное участие в торгах, не конкурируя друг с другом. В результате контракт заключался по максимальной цене. В дальнейшем победитель закупки заключал со своим «конкурентом» по аукциону договор субподряда на выполнение работ по капремонту.

Ранее Челябинское УФАС провело выездные проверочные мероприятия по поручению прокуратуры Челябинской области в связи с поступившим сообщением о возможных нарушениях антимонопольного законодательства на закупках по капремонту. По итогам проверок служба готовит материалы для возбуждения дела о нарушении Закона о защите конкуренции.