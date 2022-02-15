Челябинское УФАС выявило нарушение при покупке помещения для детского сада в Копейске

Администрация города и подрядчик пытались обойти требования законодательства

Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выявило нарушение законодательства в действиях администрации Копейского городского округа, управлений образования и имущества мэрии, а также компании «КПД Заказчик». По данным надзорного ведомства, в конце 2019 года они заключили контракт на сумму 126 млн рублей на покупку помещения для детского сада на 180 мест с благоустроенной детской игровой площадкой на улице Калинина.



Ранее эту закупку проверяла Контрольно-счетная палата Челябинской области. После этого в феврале 2021 года региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц администрации Копейска. Тогда выявили нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн рублей. Материальный ущерб оценивали в 25,3 млн рублей.

«По данным антимонопольного ведомства, администрация в целях получения субсидии в 2019 году направила в адрес министерства образования и науки Челябинской области заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание. При этом управление образования приобрело без проведения конкурентных процедур благоустроенную детскую игровую площадку», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

В антимонопольной службе также подчеркнули, что заключение контракта с единственным поставщиком возможно только для покупки нежилого помещения. Приобретение таким способом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям закона о контрактной системе.

«Взаимосвязанные действия ответчиков были направлены на обход установленной процедуры приобретения нежилых помещений с включением в контракт условия о выкупе благоустроенной детской игровой площадки. Управление по имуществу, не согласившись с мнением Контрольно-счетной палаты, обжаловало акт проверки. Судами двух инстанций позиция контролирующего органа поддержана», — сообщили в антимонопольной службе.

Челябинское УФАС участвовало в судебном процессе в качестве третьего лица. Теперь, по данным ведомства, нарушителей привлекут к административной ответственности.