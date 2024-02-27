Челябинское УФАС вынесло решение по делу в отношении «ММК‑Метиз»

Предприятие самостоятельно устанавливало тарифы на грузоперевозки

Челябинское УФАС вынесло решение по делу в отношении ОАО «ММК-Метиз», установив в действиях ОАО «ММК-Метиз» нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в антимонопольную службу обратилось ООО НПО «Юпитер» (Магнитогорск) с жалобой на тарифы, установленные ОАО «ММК-Метиз» при грузоперевозках по собственным железнодорожным путям.

«Антимонопольной службой установлено, что общество самостоятельно установило тарифы на свои услуги по использованию железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих ОАО „ММК-Метиз“, для иных потребителей», — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

В ведомство представлены заключения Южно-Уральского государственного университета и Общественного совета при Челябинском УФАС России относительно наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ОАО «ММК-Метиз».

После вмешательства антимонопольного органа ОАО «ММК-Метиз» обратилось за установлением тарифа в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Тариф на оказание транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях необщего пользования для ОАО «ММК-Метиз» установлен.

Отметим, ОАО «ММК-Метиз» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по транспортному обслуживанию на железнодорожных путях необщего пользования в границах железнодорожного пути необщего пользования, находящегося в собственности компании, с долей 100%.