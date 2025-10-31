Челябинское УФАС внесло в черный список компанию, сорвавшую поставку на 5 млн

Нижегородцы так и не привезли в Сосновский район модульный пункт полиции

Челябинские антимонопольщики внесли компанию «Оптима» из Нижегородской области в Реестр недобросовестных поставщиков за срыв муниципального контракта почти на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Администрация Сосновского района и «Оптима» заключили контракт на поставку и монтаж модульного здания для переносного пункта полиции до 30 сентября 2025 года. Его стоимость — 4,9 миллиона рублей. Крайний срок поставки был до 30 сентября 2025 года. Когда этого не случилось, заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

«Оптиму» записали в черный список на два года.

Ранее челябинское УФАС внесло в РНП подрядчика из Владимира, который сорвал работы по восстановлению архитектурных элементов в Магнитогорске.