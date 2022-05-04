Челябинское УФАС уличило в сговоре поставщиков запчастей для общественного транспорта

В антиконкурентном соглашении участвовали 12 компаний

Челябинское УФАС России возбудило сразу два дела по сговорам на торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Признаки антиконкурентных соглашений выявлены в действиях 12 компаний, которые избрали для себя стратегию заключения госконтрактов по максимальной цене. Речь идет о закупках за последние три года на общую сумму начальных цен контрактов 223 млн рублей», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.

По информации антимонопольного ведомства, компании использовали такие запрещенные законом модели поведения на торгах, как «вальс-карусель» (ротация победителей, когда участники заранее распределяют торги, обеспечивая мнимую конкуренцию), а также «таран» (активное устранение добросовестных участников торгов путем снижения начальной цены торгов).

Челябинским УФАС России установлено, что IP-адреса участников предполагаемых картелей совпадали. Ведомство усматривает в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дел назначено на 17 и 19 мая.