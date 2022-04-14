Челябинское УФАС создало круглосуточный чат для вопросов о росте цен

Жители могут узнать в «Телеграме», почему дорожают продукты

Челябинское УФАС России запустило круглосуточный онлайн-чат по информированию о росте цен на продукты и услуги. Жители могут задать вопросы о том, как в регионе контролируют ситуацию, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Онлайн-чат запущен в «Телеграме» при поддержке губернатора Челябинской области. Бота можно найти в поиске по юзернейму @chel_ufas_bot.





Также в Челябинском УФАС России работает горячая линия. Пожаловаться на необоснованный рост цен можно по телефону 8 963 470 41 55. Операторы принимают обращения с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, в пятницу субботу и воскресенье — с 9:00 до 16:00. Также жалобу можно оставить на сайте ФАС России.