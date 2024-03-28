Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу БАДов в газете

Ведомство выяснило, что товары не являются лекарственными средствами

Челябинское управление ФАС признало ненадлежащей рекламу эликсиров «Цистранол» и «Алкозамин», а также капель «Визория» в газете «Про здоровье». В статьях были изображения медицинских работников и отзывы об излечении людей, но товары не являются лекарственными средствами. Реклама вводила читателей в заблуждение, отмечают в антимонопольной службе.

В газете были утверждения, что эти средства помогут избавиться от заболеваний. Реклама вводила читателей в заблуждение. Кроме того, закон запрещает использовать в рекламе образы медицинских работников. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Ранее Челябинское УФАС признало рекламу во «ВКонтакте» без маркировки ненадлежащей. Это первое дело, рассматриваемое в соответствии с новыми требованиями маркировки рекламных продуктов. Реклама распространялась в сообществе «Едим вместе. Челябинск».