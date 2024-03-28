В газете были утверждения, что эти средства помогут избавиться от заболеваний. Реклама вводила читателей в заблуждение. Кроме того, закон запрещает использовать в рекламе образы медицинских работников. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Ранее Челябинское УФАС признало рекламу во «ВКонтакте» без маркировки ненадлежащей. Это первое дело, рассматриваемое в соответствии с новыми требованиями маркировки рекламных продуктов. Реклама распространялась в сообществе «Едим вместе. Челябинск».