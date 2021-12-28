Челябинское предприятие получило 145 млн рублей на производство медицинского кислорода

Благодаря господдержке регион полностью закроет потребность больниц в спасительном газе

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил ООО «Челябтехгаз» льготный заем в размере 145 млн рублей по программе «Проекты развития», сообщает пресс-служба областного Минпрома. Это позволит запустить в Челябинске дополнительное производство кислорода и азота, которые широко востребованы в медицине в связи с пандемией COVID-19.

Кредитные средства пойдут на приобретение оборудования для воздухоразделительной станции мощностью 29 тонн в сутки по получению жидкого медицинского кислорода.

«В этом году по поручению губернатора области Алексея Текслера и Минпромторга РФ челябинский Минпром наладил бесперебойное обеспечение медучреждений региона жидким и газообразным медицинским кислородом. С мая по ноябрь мы смогли поставить в систему здравоохранения более 8 тысяч тонн кислорода. Это была очень напряженная работа, мы везли его отовсюду, от Азова до Кузбасса», — говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По его словам, стояла задача нарастить мощности по производству кислорода непосредственно на Южном Урале, чтобы не зависеть от поставок газа из других регионов. Предоставление льготного займа ООО «Челябтехгаз» позволит закрыть потребности Челябинской области в медицинском кислороде за счет собственных ресурсов.

По оценкам медиков, «легким» и «средним» пациентам требуется до 10 литров газообразного кислорода в минуту, «тяжелым» на аппарате ИВЛ — около 45 литров в минуту.

Воздухоразделительная установка, приобретенная на средства займа, позволит запустить кислородный завод производительностью 1200 кг/ч жидкого кислорода. Хранить его планируется как в уже имеющихся на предприятии емкостях, так и в дополнительно закупленных трех хранилищах по 50 кубометров каждое.

«Суммарная производительность кислорода в регионе составит 52 тонны в сутки. Это на 95% покрывает потребность медицинских учреждений Челябинской области в кислороде даже с учетом повышенного спроса. Таким образом, регион будет полностью независим от поставок из дальних районов страны, что гарантирует их оперативность и надежность, а также позволит снизить стоимость», — сообщил директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Организация собственного кислородного производства в Челябинске снизит розничные и оптовые цены для местных потребителей на 15—30%, считает он.

«Объем инвестиций в наш проект составляет 291,2 миллиона рублей. Низкая процентная ставка и существенная отсрочка платежа, предложенные ФРП, снимут с нас финансовую нагрузку и позволят своевременно осуществлять выплаты по займу после ввода в эксплуатацию станции по производству кислорода», — говорит замдиректора по связям с общественностью ООО «Челябтехгаз» Никита Литвинов.

Увеличение мощностей позволит дополнительно создать на предприятии 14 новых рабочих мест.