Челябинский ЖК «ТвояПривилегия» признан лучшим малоэтажным комплексом страны

Он занял первое место в престижном градостроительном конкурсе «Топ ЖК»

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В Москве подвели итоги федеральной премии «Топ ЖК-2025» — одного из самых престижных конкурсов в сфере жилищного строительства. Более 600 застройщиков из 67 регионов России представили на суд жюри 1400 проектов. В номинации «Лучший ЖК — новостройка. Малоэтажное строительство» победителем стал ЖК «ТвояПривилегия» (застройщик АПРИ).

Конкурс «Топ ЖК — 2025» проводится ежегодно в преддверии Российской строительной недели и объединяет лучшие новостройки по всей стране. Участие в конкурсе могут принимать только компании, имеющие высокий рейтинг надежности и выполняющие обязательства перед дольщиками. Всего в премии представлено 12 федеральных, 16 окружных и 109 региональных номинаций, а также гран-при.

Допускаются проекты с продажами от застройщика: введенные или в высокой стадии готовности. Жилой комплекс-победитель не может повторно участвовать в той же номинации. Не допускаются проекты, остановленные строительством или в отношении которых выявлены негативные публикации в СМИ.

В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве.





Во всех федеральных округах определены номинации конкурса для малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, в большинстве регионов РФ определены номинации «лучший жилой комплекс» и «доступное жилье». Всего 133 номинации.

Оценку проектов в рамках конкурса осуществляют независимые от застройщиков эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.

Сотрудники компании АПРИ гордятся результатом конкурса «Топ ЖК — 2025» и возможностью сделать вклад в развитие современного жилищного строительства.





ЖК «ТвояПривилегия» − загородный район с домами на чистом воздухе, расположенными в Сосновском районе Челябинской области. Комфорт и уют, детский сад и школа − и всего двадцать минут до центра Челябинска.

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