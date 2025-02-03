Челябинский завод запустил быструю электрозаправку в Нижнем Тагиле

Она позволяет зарядить электромобиль за 20 минут на 80%

Челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» запустило в Нижнем Тагиле первую быструю электрозаправку. Ее мощность — 150 кВт, она позволяет зарядить электромобиль на 80% за 20 минут, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе предприятия.

Строительство таких заправок предусмотрено программой правительства РФ и предполагает возмещение 60% фактической стоимости. Станция под брендом Elli расположена в Нижнем Тагиле на Салдинском шоссе.





Для НПО «Электромашина» это первый крупномасштабный проект за пределами Челябинской области. Подобный хаб со станциями на 44 и 150 кВт предприятие открыло в столице Южного Урала в 2023 году.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в июле 2024 года губернатор Алексей Текслер и гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александр Потапов подписали соглашения, подразумевающие развитие сети электрозарядных станций в регионе.

«Опыт работы с первой установленной самостоятельной электрозаправочной станцией дал нам много полезной информации. В ходе наладки мы проводили пробную зарядку в том числе импортных электромобилей Zeekr и Tesla с проблемным американским разъемом — все прошло успешно, результаты подтвердили правильность наших решений», — сообщил заместитель главного конструктора по гражданской продукции НПО «Электромашина» Максим Гильметдинов.

Для Нижнего Тагила было выпущено оборудование из отечественных компонентов и проведена наладка работы с учетом постоянно обновляющихся стандартов. В городе насчитывается порядка 40—50 подобных автомобилей и гибридов. А новая станция является самой мощной на данный момент.

Согласно данным Минэкономразвития, число электромобилей в России превысило 60 тысяч. Для развития сети электрозаправочных станций в стране внедряются стимулирующие меры. Это и субсидии на приобретение оборудования, льготы по транспортному налогу и парковке. Важно, станции должны быть российского производства и иметь минимальную пиковую мощность 150 кВт.

В Челябинской области развитие инфраструктуры для электромобилей стартовало в 2019 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Тогда глава региона отметил, что экологичность — один из основных векторов развития Южного Урала.