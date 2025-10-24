Челябинский завод запускает производство электродвигателей для высокоскоростных поездов

Составы с южноуральским оборудованием будут курсировать между Москвой и Санкт‑Петербургом

На предприятии «Русские электрические двигатели» в Челябинске успешно завершились испытания асинхронного электродвигателя нового поколения ТАД 650, созданного для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Инновационное устройство запустят в серийное производство в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба «Транснефти» (завод РЭД входит в состав этой компании).

Революционные показатели устройства выделяют его среди существующих аналогов. При мощности 650 кВт двигатель значительно превосходит тяговые агрегаты «Сапсана» (510 кВт), обеспечивая движение составов со скоростью до 360 километров в час.

Технологическая независимость стала ключевым фактором при создании двигателя. Специалисты предприятия смогли оперативно организовать полный цикл производства из отечественных комплектующих, при этом по ключевым параметрам новинка превзошла зарубежные образцы.

Проект движется согласно намеченному графику. После успешного создания первого прототипа в 2024 году сейчас проводятся финальные испытания.

Важность разработки подчеркивается стратегическим курсом компании «Транснефть» на укрепление технологического суверенитета страны. Появление нового двигателя — значимое достижение для всей отечественной промышленности, открывающее новые перспективы развития высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль создают по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Длина ВСМ составит около 676 километров, она пройдет через шесть регионов с населением почти 30 миллионов человек. Добраться из одной столицы в другую можно будет за 2 часа 15 минут.

По ВСМ будут ездить восьмивагонные поезда. Четыре из них оснастят электродвигателями. В каждом моторном вагоне установят по четыре челябинских устройства. Это позволит распределить тягу по всему составу, и поезд сможет быстрее ускоряться и развивать высокую скорость.

Проектирование и строительство ВСМ запланированы на 2024—2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год. Ежегодный пассажиропоток к 2030 году прогнозируется на уровне 23 миллионов человек.