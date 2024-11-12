Челябинский завод теплоизоляционных изделий признан банкротом

Из-за долга по налогам 102 миллиона рублей

Арбитражный суд Челябинской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве Челябинского завода теплоизоляционных изделий ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С иском о признании предприятия финансово несостоятельным в суд обратилась инспекция ФНС по Ленинскому району Челябинска. Сумма требований составляет 101,7 миллиона рублей. Суд включил их в реестр требований кредиторов второй и третьей очереди.

Временным управляющим завода назначен член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих „Меркурий“» Василий Белов. Заседание по рассмотрению результатов процедуры назначено на 25 февраля 2025 года.

По данным сервиса «Сбис», управляющим предприятия является предприниматель Сергей Барышев. В 2023 году доходы завода составили 3,8 миллиона, убыток — 8,8 миллиона рублей.