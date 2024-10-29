Челябинский «Завод роботов» получил кредит на 2 млрд рублей

Поручителем выступил ВЭБ.РФ

Челябинский «Завод роботов» получил технологический кредит на 2 миллиарда рублей под поручительство ВЭБ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Завод роботов» — уникальное предприятие, которое одним из первых в России занялось серийным производством и сборкой промышленных роботов. В настоящий момент там выпускаются предсерийные и опытные образцы. При выходе на полную мощность предприятие планирует выпускать в год до 740 роботов грузоподъемностью 120 кг.

«Впервые в рамках новой программы ВЭБа и Минэконома отработана ускоренная процедура предоставления поручительств по проектам технологического суверенитета. Планируем масштабировать инструмент вместе с ведущими коммерческими банками нашей страны», — сообщил зампред ВЭБа Даниил Алгульян.

В декабре 2023 года была запущена программа поручительства, направленная на поддержку проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. ВЭБ.РФ предоставляет промышленным предприятиям поручительства по кредитам для реализации инвестиционных проектов в размере от 10 до 50% от общей суммы кредита, сроком от 4 до 16 лет.

Участвовать в программе могут проекты с бюджетом от 1 до 20 миллиардов рублей, при этом собственные средства должны составлять не менее 20%. Эта мера реализуется правительством РФ в соответствии с поручением президента, данным по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.