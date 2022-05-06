Челябинский завод пожаловался в УФАС на сговор поставщиков оборудования

Надзорное ведомство решает вопрос о возбуждении административного дела

Компания «Русские электрические двигатели» (создана «Транснефтью» и «Конаром», работает в индустриальном парке «Станкомаш») обратилась в Челябинское УФАС с заявлением о сговоре во время своего аукциона. Предприятие искало поставщика инструментов, приспособлений, хозяйственного инвентаря и оборудования. Начальная цена составляла 33,6 млн рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС выяснило, что картельное соглашение заключили три компании — «Спектр» и «Корунд» из Пензы и «Логистика» из Москвы.

«Установлено, что ООО „Спектр“ и ООО „Корунд“ подали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не преследуя цели заключения договора. В связи с непредставлением необходимой информации они были отклонены от дальнейшего участия в закупке. В результате победителем аукциона стало ООО „Логистика“ с предложением о минимальном снижении начальной цены договора», — пояснили в Челябинском УФАС.

Схожее поведение этих фирм антимонопольная служба выявила в закупках организации «Транснефть — Дружба» (начальная цена договора 7,6 млн рублей) и авиационной холдинговой компании «Сухой» (стоимость контракта 3,5 млн рублей).

По данным Челябинского УФАС, в ведомство поступили документы от компаний «Спектр», «Корунд» и «Логистика», в которых они признают факт нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас антимонопольная служба решает, возбуждать ли административное дело в отношении этих организаций. По закону участник сговора, первым сообщивший о картеле, освобождается от ответственности.