Челябинский завод ОМК — в числе лидеров промышленного туризма

Компания открывает свои предприятия

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В 2024 году челябинский завод ОМК, входящий в состав Объединенной металлургической компании, стал одним из самых посещаемых индустриальных объектов России. В рамках корпоративного проекта «Завод видел» производственные и музейные площадки ОМК в прошлом году приняли около 10 тысяч туристов, а число экскурсий превысило 700, что стало новым рекордом за семилетнюю историю промышленного туризма в ОМК.

Помимо Челябинска, среди лидеров по числу посетителей оказался выксунский завод ОМК в Нижегородской области — его гостями стали более четырех тысяч человек, а также благовещенский завод ОМК в Амурской области, который посетили почти три тысячи туристов. Проект также успешно реализуется на заводе компании в Чусовом (Пермский край).

«Завод видел» — это уникальная возможность увидеть металлургию изнутри, побывать на крупнейших производствах и узнать, как создаются трубы, железнодорожные колеса, автомобильные рессоры и соединительные детали для трубопроводов.

ОМК делает промышленные экскурсии доступными для всех: на заводах действует 12 маршрутов, включая инклюзивные. Для незрячих гостей разработаны тифлокомментарии и тактильные модели, для глухих — экскурсии на жестовом языке, а маломобильные туристы могут беспрепятственно посетить производство железнодорожных колес по специально адаптированному маршруту.

Компания не только открывает свои заводы для туристов, но и делает их визуально привлекательными. В Выксе и Чусовом, например, индустриальные территории стали площадками для масштабных стрит-арт-проектов: на стенах цехов художники создали масштабные муралы.

За содержательность экскурсий отвечают профессиональные гиды ОМК. В 2024 году специалисты компании прошли обучение в «Школе гида» компании «Глазами инженера», после чего на заводах запустили три увлекательных экскурсионных маршрута для детей.

По словам руководителя направления культурных проектов группы ОМК Наталии Щербаковой-Юницкой, количество маршрутов будет расти.

«За семь лет работы проекта „Завод видел“ предприятия ОМК посетили более 26 тысяч человек. В 2025 году планируем принять более 10 тысяч туристов на наших производственных площадках. Разработаем новые маршруты для детей и взрослых. Рост числа гостей на заводах ОМК подтверждает, что интерес к промышленному туризму постоянно растет. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы еще больше людей смогли увидеть современное наукоемкое производство и большое искусство»,— отметила Наталия Щербакова-Юницкая.

Справка:

Заводы ОМК регулярно получают престижные награды в сфере промышленного туризма.

В 2024 году предприятия компании вошли в шорт-лист премий «Хедлайнеры ESG-принципов», PROBA Awards и «Сноб», а также получили награду «Сделано в России — 2024».

Выксунский завод ОМК завоевал две серебряные награды на I Всероссийской премии «Туристические города» в номинациях «Город промышленного туризма» и «Город креативного туризма». Здесь же экскурсионный маршрут «Вск по науке. Лунный трубопровод» победил в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Чусовской завод ОМК занял первое место в рейтинге «Промышленный туризм: Лидеры России — 2024» портала «Управление производством» в номинации «Лидеры регионов России» (Пермский край).

Челябинский завод ОМК стал призером на региональном конкурсе лучших индустриальных экскурсионных маршрутов в номинации «Лучшая промышленная экскурсия для бизнес-миссии».

Благовещенск, где ОМК также реализует крупный туристический проект, стал лауреатом I Всероссийской премии «Туристические города» 2024 года.

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