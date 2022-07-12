Челябинский застройщик возведет жилой квартал во Владивостоке

Среднеэтажные дома появятся на острове Русский в течение шести лет

Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», входящий в группу компаний АПРИ «Флай Плэнинг», победил в аукционе от ДОМ.РФ. Организация получит в аренду на шесть лет 8,32 га земли на острове Русский во Владивостоке, сообщает пресс-служба госкомпании. Там челябинцы построят жилой квартал.

Аукцион проводился в формате «за долю». Торги начинались с 7%. «Флай Плэнинг» предложил самую большую долю — 11,2%. Столько площадей жилых и нежилых помещений получит ДОМ.РФ после ввода в эксплуатацию микрорайона.

«ДОМ.РФ участвует в реализации концепции развития острова Русский, утвержденной правительством России. Здесь планируется запуск масштабных проектов „перезагрузки“ территории, способных улучшить качество жизни горожан, повысить доступность жилья, поднять на новый уровень состояние инфраструктуры», — отмечает управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Жилье, которое получит ДОМ.РФ от челябинского застройщика, планируют сдавать в аренду. Спрос на него ожидается от резидентов инновационного научно-технологического центра «Русский», студентов и преподавателей расположенного на острове Дальневосточного федерального университета, специалистов, работающих поблизости.

«Данный проект соответствует стратегии нашей компании по выходу в 2022–2025 годах на новые рынки. В качестве приоритетного направления мы рассматриваем запуск строительных проектов в новых регионах. Одними из решающих факторов участия в аукционе стали положительный 10-летний опыт сотрудничества с ДОМ.РФ по реализации проектов комплексного жилищного строительства, а также возможность внести вклад в развитие строительной отрасли одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны», — комментирует генеральный директор ГК АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

В рамках проекта на острове Русский построят современные дома высотой в 2–5 этажей, сделают социальную инфраструктуру, зоны отдыха и рекреационные объекты, проведут озеленение. В эксплуатацию планируется ввести 78,1 тыс.-96,5 тыс. квадратных метров жилья.

Добавим, что в марте этого года компания «Флай Партнерс» (ею управляет АПРИ «Флай Плэнинг») победила в другом аукционе от ДОМ.РФ — на комплексное развитие территории возле своего же загородного района Твоя Привилегия в поселке Западном Сосновского района. Застройщик рассказывал ИА «Первое областное» о планах на этот участок.

В апреле стало известно, что АПРИ «Флай Плэнинг» построит рядом с зоопарком в Челябинске жилой комплекс с торговыми и офисными помещениями и благоустроенным двором.