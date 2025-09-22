Челябинский вуз открыл «Школу фермера»

Обучение в ней проходят 26 будущих агробизнесменов

В Южно-Уральском государственном аграрном университете начала работу «Школа фермера» — образовательная программа для 26 новичков-аграриев из разных районов Челябинской области. Проект шестой год реализуется Россельхозбанком при содействии регионального министерства сельского хозяйства, сообщает Минсельхоз региона.

Курс, рассчитанный более чем на два месяца, охватывает ключевые направления: растениеводство, животноводство, механизацию сельхозпроизводства, а также основы экономики и бухгалтерии. Еженедельно участники будут выезжать на ведущие предприятия региона, чтобы познакомиться с реальными практиками, задать вопросы специалистам и увидеть действующие модели агробизнеса.

Среди слушателей есть участники СВО; для многих обучение станет стартовой площадкой для создания собственного хозяйства и вывода на рынок востребованной продукции.

На торжественном открытии первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов подчеркнул важность постоянного обновления знаний и призвал будущих фермеров активнее использовать образовательные и практические возможности, чтобы в дальнейшем стать организаторами и руководителями эффективных сельхозпроектов.