Челябинский цинковый завод продолжит начатые природоохранные и социальные проекты

Губернатор и новый гендиректор предприятия обсудили продолжение сотрудничества в различных сферах

Челябинский цинковый завод продолжит все начатые ранее природоохранные и социальные проекты, в этом губернатора Алексея Текслера заверил новый гендиректор АО «ЧЦЗ» Игорь Ульянов.

Стороны обсудили производственные планы предприятия, реализацию экологических проектов и продолжение сотрудничества в социальной сфере, в частности строительство футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске.

В начале встречи глава региона отметил значительный вклад в развитие ЧЦЗ предыдущего руководителя Павла Избрехта:

«Для всех нас уход Павла Александровича стал трагедией. За то десятилетие, что он руководил цинковым заводом, произошли серьезные изменения: коренная модернизация, увеличение объема производства на 25%. Предприятие стало флагманом цинковой отрасли в стране. Но самое главное — большая работа по экологии. Все проекты, реализуемые предприятием, были направлены на снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в городе. Важно продолжать эту работу».

Игорь Ульянов заверил, что все экологические проекты, направленные в том числе на снижение выбросов до минимально допустимых уровней, будут продолжены в соответствии с ранее утвержденными планами.

Глава региона также акцентировал внимание на проектах социальной направленности и выразил благодарность в их совместной реализации. В частности, речь шла о продолжении строительства футбольно-легкоатлетического манежа. Игорь Ульянов подтвердил, что предприятие продолжит реализацию намеченных планов.

В завершение встречи Алексей Текслер пожелал новому руководителю ЧЦЗ успехов в реализации всех производственных планов и поставленных целей, а также выразил уверенность в развитии сотрудничества:

«Все, что мы делаем в этой части, направлено на улучшение качества жизни людей. Эта работа является очень важной и необходимой для развития Челябинска и региона в целом».