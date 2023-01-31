Челябинский тракторный завод пригласил студентов на обучение

На предприятии организуют практические занятия с последующим трудоустройством

Моторное производство ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») приглашает студентов вузов, техникумов и колледжей Челябинской области освоить специальность на производственной практике с продолжением обучения по индивидуальному графику, сообщили в пресс-службе предприятия.

Моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей двойного назначения, а также всех запасных частей к ним. В 2022 году численность коллектива предприятия увеличилась на 350 человек. В 2023 году продолжается набор кадров. Особенное внимание кадровыми службами уделяется привлечению студентов профильных вузов, техникумов и колледжей Челябинской области.

Учащихся техникумов и вузов приглашают на работу по индивидуальному графику, который позволит совместить трудовую деятельность с учебным процессом. Можно работать полсмены каждый день или по схеме «два дня рабочих и два выходных». Возможны различные варианты сотрудничества.

«Молодые люди, работая на моторном производстве ЧТЗ, могут заработать до 70 тысяч рублей в месяц без отрыва от учебы. В деле привлечения молодежи на завод нас поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В рамках рабочей встречи мы договорились о привлечении студентов последних курсов вузов Челябинска к нам на завод», — отметил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

С каждым работником будет заключен трудовой договор. Оплата труда будет формироваться в зависимости от количества отработанного времени и производительности.