Челябинский тракторный завод поставил дизели для танков Минобороны РФ

Гособоронзаказ выполнен в полном объеме

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха) своевременно и в срок выполнил свои обязательства перед министерством обороны РФ по выполнению прямого гособоронзаказа за 2022 год, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о поставках в рамках гособоронзаказа дизельных танковых двигателей и запасных частей к ним.

Напомним, моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Завод является основным поставщиком для предприятий концерна «Уралвагонзавод»: двигателями ЧТЗ различной мощности оснащаются танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».

«В начале декабря ЧТЗ были выполнены все поставленные министерством обороны России задачи по прямым поставкам продукции. Такого результата предприятию удалось добиться благодаря административно-финансовой поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области и грамотной экономической и кадровой политике, проводимой на заводе», — рассказал директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

В настоящее время на производственных площадках предприятия развернута активная работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования, ведется его закупка. Также ведется реконструкция имеющегося станочного парка. Большое внимание уделяется улучшению условий труда рабочих, расширению социальных гарантий и льгот для них.